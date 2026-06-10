Ghoulam ha commentato la possibilità di vedere Allegri alla guida del Napoli, affermando che non vede nessuno migliore di lui. Ha ricordato che un’estate fa Allegri era considerato uno dei tre migliori allenatori in assoluto. Inoltre, Ghoulam ha espresso fiducia nella scelta del club, sostenendo che il Napoli desidera continuare a vincere e che il profilo dell’allenatore scelto è quello giusto.

Ghoulam non ha dubbi: «La scelta mi convince: il Napoli vuole vincere ancora e credo che abbia puntato sul profilo perfetto». Faouzi Ghoulam continua la sua vita a 100 all’ora. Ieri è arrivato a Rende da Parigi per raccontare la propria storia sportiva e personale all’ Università della Calabria, poi è subito ripartito per la Francia. Ora lo attende un nuovo viaggio: gli Stati Uniti, dove seguirà il Mondiale e il suo “fratello” Koulibaly, con tappe a New York, New Jersey e Miami. Anche Ghoulam un Mondiale lo ha vissuto: Brasile 2014, pochi mesi dopo il suo arrivo al Napoli. La sua intervista al Corriere dello Sport: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano ALGERIA – « Per fare strada bisogna sognare, lottare, sacrificarsi e lavorare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Ghoulam: «Allegri al Napoli? Non vedo chi meglio di lui. Un’estate fa era ritenuto uno dei tre migliori in assoluto»

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