Il sindaco di Genova ha presentato il bilancio di un anno di amministrazione, annunciando novità nel trasporto pubblico e nella raccolta dei rifiuti. Sono previsti potenziamenti e miglioramenti dei servizi, con interventi di riqualificazione nei quartieri. Sono stati illustrati anche piani per nuovi progetti di riqualificazione urbana, che coinvolgeranno diverse zone della città. La presentazione ha evidenziato le priorità dell'amministrazione senza dettagli specifici sui finanziamenti o le tempistiche.

Quali novità arriveranno per il trasporto pubblico e la pulizia urbana? Come cambieranno i singoli quartieri dopo i nuovi progetti di riqualificazione? Cosa emergerà dal bilancio della giunta sulla gestione dello stadio Ferraris? Quali risultati concreti ha ottenuto l'amministrazione in questo primo anno??? In Breve Conferenza giovedì 11 giugno dalle ore 10 alle 13 presso Palazzo Tursi Partecipazione di tutti gli assessori e consiglieri delegati al Salone di Rappresenta Focus . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Genova, Salis presenta il bilancio: un anno di giunta a Palazzo Tursi

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