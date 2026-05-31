Il Palazzo Tursi apre le porte il 2 giugno, offrendo l'accesso a documenti rari dell'archivio della sindaca e a un reperto romano del 117 a.C. Sono visibili oggetti storici e pezzi di archivio che raccontano secoli di storia locale. L'iniziativa coinvolge il pubblico in una visita tra tesori e testimonianze storiche, con particolare attenzione ai documenti e ai reperti antichi provenienti dall'epoca romana.

? Domande chiave Cosa si nasconde tra i documenti rari dell'ufficio della sindaca?. Quale reperto romano del 117 a.C. racconta le divisioni di Genova?. Chi sono gli artisti che appariranno nella diretta dal Quirinale?. Come verrà esposto il dipinto recuperato dai Carabinieri nel 2016?.? In Breve Cerimonia in piazza Matteotti alle 9:30 e onorificenze in Sala delle Grida alle 10:45.. Palazzo Tursi aperto dalle 15:30 alle 21:30 con esposizione Tavola Bronzea del Polcevera.. Concerto al Teatro Carlo Felice alle 15:30 con attori Silvia Pelizza e Marco Gualco.. Diretta dal Quirinale alle 21:00 con Paola Cortellesi, Roberto Bolle e Gianni Morandi.. Palazzo Tursi apre le porte per l’80° della: Genova tra tesori storici e memoria democratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, Palazzo Tursi apre le porte: tesori e storia per il 2 giugno

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