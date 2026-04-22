Maggiori controlli nelle aree della movida | si potenzia la sicurezza per l' estate a Cervia

Ieri pomeriggio si è riunito nella Prefettura di Ravenna il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di discutere le misure di sicurezza nelle zone della movida di Cervia in vista dell’estate. L’incontro ha visto la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, che hanno analizzato le strategie per rafforzare i controlli e garantire un maggiore livello di sicurezza durante la stagione turistica.