A Montecatini Terme, nelle ultime settimane, sono stati intensificati i controlli di sicurezza nelle aree frequentate dalla movida. Il prefetto ha approvato le nuove misure, che prevedono più presidi e verifiche nelle zone pubbliche della città. La decisione arriva in un momento in cui aumentano le attività di controllo per garantire l’ordine pubblico e prevenire eventuali situazioni di degrado.

Montecatini Terme, 28 aprile 2026 – La città prosegue il suo cammino verso una maggiore sicurezza e un contrasto più forte al degrado. Inizia oggi la nuova zona a vigilanza rafforzata, che allarga e rende più efficace la precedente zona rossa, istituita con una ordinanza contingibile e urgente. Il prefetto Angelo Gallo Carrabba ha emesso il provvedimento in base alla normativa appena approvata con il nuovo Decreto Sicurezza. La zona a vigilanza rafforzata comprende viale IV Novembre, area centrale per i locali notturni e le attività turistiche, non inclusa nella precedente ordinanza. La decisione è stata presa in vista dell’avvio della movida estiva, al fine di prevenire problemi legati al degrado e alla sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, estate con più controlli a Montecatini. Arriva il via libera del prefetto, la movida finisce sotto la lente

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