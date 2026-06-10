A Genova è stato adottato un nuovo piano d’emergenza per Piazza Brignole, con l’obiettivo di ridurre la presenza di topi e migliorare le condizioni di degrado. La Polizia Locale interverrà durante le ore notturne con controlli e interventi specifici per contrastare il problema. Il piano prevede anche interventi di igiene e sanificazione delle aree pubbliche, oltre a misure di limitazione dell’accesso in determinate zone. La strategia si concentrerà sull’adozione di interventi mirati e coordinati.

Come funzionerà il nuovo piano per eliminare i topi a Brignole? Quali misure specifiche adotterà la Polizia Locale durante le ore notturne? Perché i primi pattugliamenti non hanno rilevato criticità dirette in piazza? Cosa farà il Comune per evitare che il degrado alimenti l'insicurezza??? In Breve L'assessora Arianna Viscogliosi conferma pattugliamenti della Polizia Locale nelle ore serali. Amiu effettua pulizie manuali della piazza ogni mattina dal lunedì al sabato. Il . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Genova, piano d’emergenza per Piazza Brignole: tra degrado e topi

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