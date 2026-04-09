Emergenza Molise | il piano per un nucleo tecnico tipo Genova

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato la proposta di creare un nucleo tecnico specializzato per affrontare l’emergenza in Molise, ispirandosi al modello adottato durante la ricostruzione del ponte di Genova. L’obiettivo è di avere un gruppo dedicato che coordinerebbe le operazioni di gestione e intervento in situazioni di crisi nella regione. La proposta viene presentata come risposta a necessità di intervento rapido ed efficiente.

Il Movimento 5 Stelle propone l’istituzione di un nucleo tecnico specializzato per gestire l’emergenza in Molise, puntando su un modello operativo simile a quello utilizzato per la ricostruzione del ponte di Genova. La richiesta arriva da Gravina, consigliere regionale della sigla, che sottolinea come la dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Giunta sia solo il primo passo di un processo che necessita di strumenti amministrativi e professionali specifici per non restare paralizzato. La carenza organica della Regione e il rischio di fondi bloccati. Gestire una situazione straordinaria richiede capacità che l’attuale struttura amministrativa molisana non può garantire. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza Molise: il piano per un nucleo tecnico tipo Genova Emergenza Molise: piano d’urgenza per sbloccare i nodi viariIl governo italiano ha deciso di intervenire immediatamente per tamponare i danni causati dalla frana che, lo scorso martedì 7 aprile, ha colpito il... Frana Molise, Ciciliano (Protezione civile): “È gigantesca, soluzioni allo studio”. Il sindaco di Bari: “Serve un piano di emergenza”Una frana “gigantesca” per cui si stanno valutando le soluzioni, in attesa che il suo movimento si fermi. Temi più discussi: Frana in Molise, Decaro: 'La Puglia isolata, si strutturano i piani di emergenza'; Video: Maltempo in Molise, piano di emergenza per la diga del Liscione; Maltempo in Molise, piano di emergenza per la diga del Liscione; Frana Molise, Leccese: Serve piano di emergenza dal governo. Stato di emergenza in Molise, Gravina (M5S): Serve un’unità tecnica speciale di supporto. Il modello di riferimento può essere quello adottato per la ricostruzione del ...Stato di emergenza in Molise, Gravina (M5S): Serve un’unità tecnica speciale di supporto. Il modello di riferimento può essere quello adottato per la ricostruzione del ponte di Genova ... cblive.it Emergenza maltempo in Molise, il governatore Francesco Roberti chiederà lo stato di emergenza per i territori duramente colpitiEmergenza maltempo in Molise, il governatore Francesco Roberti chiederà lo stato di emergenza per i territori duramente colpiti ... cblive.it Emergenza Abruzzo-Molise ignorata troppo a lungo. In Aula: 5 azioni immediate per sicurezza, risorse e ricostruzione. Il tempo delle analisi è finito, ora servono decisioni. x.com Cordisco: “Abruzzo e Molise stretti tra collasso viabilità e emergenza idrica senza precedenti” - facebook.com facebook