Blocco treni Genova-Milano e Torino | caos per i lavori a Brignole

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, alcuni treni tra Genova e Milano, così come tra Genova e Torino, subiranno cancellazioni a causa di lavori in corso alla stazione di Brignole. Per quanto riguarda i collegamenti tra Genova e Milano, sono previsti blocchi che interesseranno specifici treni e alcune corse verranno eliminate. I Regionali Veloci in partenza da Genova avranno cambiamenti nei capolinea, con alcune corse che si fermeranno in stazioni diverse rispetto al solito.

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? Punti chiave Quali treni specifici subiranno cancellazioni tra Genova e Milano?. Come cambieranno i capolinea dei Regionali Veloci nel weekend?. Dove dovranno scendere i passeggeri dei convogli limitati a Principe?. Quando inizieranno a risolversi i disagi per i pendolari piemontesi?.? In Breve Cancellazioni e cambi capolinea tra Genova Piazza Principe e Brignole dal 16 al 18 maggio.. Treni RV 2114, RV 3043, RV 3018, RV 2139 e RV 2141 subiscono variazioni di percorso.. Lavori di potenziamento infrastrutturale presso lo scalo ferroviario di Genova Brignole.. Disagi per pendolari e viaggiatori sulle tratte verso Torino Porta Nuova e Milano Greco Pirelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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