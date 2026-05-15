Tenta di strangolare la moglie lei dai poliziotti con i segni al collo | allontanato d' urgenza
Un uomo è stato allontanato d’urgenza dopo aver tentato di strangolare la moglie durante un episodio di violenza domestica. La donna ha riportato segni al collo e ha chiesto aiuto a un’amica, che ha informato le forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute e hanno preso provvedimenti immediati per allontanare l’uomo dalla casa. La vittima ha poi assistito a un sopralluogo delle forze dell’ordine presso l’abitazione.
Ha tentato di strangolare la moglie, al culmine di violenze e di ripetuti maltrattamenti che hanno convinto la donna a chiedere aiuto ad un’amica la quale, a sua volta, ha allertato le forze dell’ordine e convinto la giovane a rivolgersi ai poliziotti del commissariato di Mestre.Nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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