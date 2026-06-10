Genova | arriva il bonus per i disservizi dei mezzi pubblici

A Genova partirà un bonus per i passeggeri dei mezzi pubblici che hanno subito disservizi. Il sistema di rimborso prevede che i passeggeri possano richiedere il denaro tramite app o sito web, presentando la documentazione delle corse saltate. Verranno verificati i dati di servizio e le segnalazioni per accertare i disservizi. Il rimborso sarà calcolato in base alle corse non effettuate e alle segnalazioni ufficiali.

? Domande chiave? In Breve Il trasporto pubblico di Genova si apre al dialogo: arriva il bonus per i disservizi dopo l’intesa tra Comune e AMT. L’accordo tra il Comune di Genova, i vertici di AMT e le associazioni dei consumatori prevede l’introduzione di un sistema di ristoro economico per gli utenti che subiscono disagi durante il viaggio. Questa decisione, presa dopo un confronto avvenuto a Palazzo Tursi, porta alla revoca dello sciopero del biglietto che era stato proclamato per la giornata di domani. La presidente di Assoutenti, Rosanna Stifano, ha sottolineato come questo risultato rappresenti un passo avanti storico per la tutela dei cittadini che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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