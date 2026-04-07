Scioperi dei trasporti ad aprile 2026 | ecco il calendario completo di aerei treni e mezzi pubblici

Nel mese di aprile 2026 sono previsti numerosi scioperi che coinvolgeranno diversi settori dei trasporti. Aerei, treni e mezzi pubblici saranno interessati da fermate che interesseranno varie città del Paese. Per ogni settore sono state comunicate date e orari delle sospensioni, che potrebbero influenzare gli spostamenti di cittadini e pendolari. Il calendario completo dei disservizi è stato pubblicato e sarà aggiornato in caso di variazioni.