Generazione sandwich | gli italiani schiacciati tra figli e genitori anziani

Da tpi.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Italia sta emergendo una nuova fascia sociale che ogni giorno tiene in equilibrio il welfare del Paese. Sono uomini e donne nel pieno della vita lavorativa che assistono contemporaneamente figli minori, genitori anziani o altri familiari fragili, sostituendosi in parte ai servizi pubblici e sostenendo sulle proprie spalle il peso crescente della cura. È la cosiddetta “Generazione Sandwich”, protagonista della ricerca “Lavoro di cura domestico – Generazione Sandwich”, di Nuova Collaborazione (Associazione nazionale datori di lavoro domestico) realizzata da Ipsos Doxa su un campione di 5.655 italiani tra i 25 e i 75 anni. Lo studio evidenzia un’Italia profondamente cambiata rispetto al passato. 🔗 Leggi su Tpi.it

generazione sandwich gli italiani schiacciati tra figli e genitori anziani
© Tpi.it - Generazione sandwich: gli italiani schiacciati tra figli e genitori anziani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Genitori soli e figli distanti, cresce l’ansia tra gli italiani: «Il pensiero che possa succedere qualcosa è un’ossesione» – La ricerca

Tovaglieri: “La violenza tra gli italiani di seconda generazione nasce nelle periferie, come a Corvetto e San Siro”Recenti dichiarazioni indicano che la violenza tra italiani di seconda generazione si concentra principalmente nelle periferie, in aree come Corvetto...

Argomenti più discussi: Denatalità in Italia e a Taranto; Il ceto medio paga il conto, in contanti e da solo.

generazione sandwich gli italianiGenerazione sandwich, chi sono gli italiani schiacciati tra figli e genitori anzianiIn un’Italia che invecchia e dove i servizi pubblici faticano a tenere il passo, sta emergendo una nuova categoria sociale che funge da vero e proprio ammortizzatore sistemico: la Generazione Sandwich ... msn.com

generazione sandwich gli italianiGenerazione sandwich: gli italiani schiacciati tra figli e genitori anzianiGenerazione sandwich: gli italiani schiacciati tra figli e genitori anziani. I dati dell'ultima ricerca firmata Ipsos sulle nostre famiglie ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web