Tovaglieri | La violenza tra gli italiani di seconda generazione nasce nelle periferie come a Corvetto e San Siro

Recenti dichiarazioni indicano che la violenza tra italiani di seconda generazione si concentra principalmente nelle periferie, in aree come Corvetto e San Siro. A Milano, circa l’80% dei detenuti nel carcere di Beccaria sono stranieri o italiani di seconda generazione, con una forte presenza di persone provenienti dal Nord Africa. Questi dati sono stati presentati in un contesto di analisi sulle dinamiche sociali e criminali legate a queste comunità.

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«A Milano l’80% circa dei detenuti del Beccaria è costituito da stranieri o da italiani di seconda generazione, per la maggior parte nordafricani». Sono questi i dati sconcertanti che fornisce Isabella Tovaglieri, in un’intervista al Secolo d’Italia. Tra i problemi c’è anche anche l’alto tasso di NEET tra i figli di immigrati, “con decine di migliaia di ragazzi che non lavorano, non studiano e non seguono alcun percorso di formazione o integrazione sociale, inasprisce una situazione già molto preoccupante, mettendo questi giovani in balìa dell’estremismo reperito in rete o propagandato sul territorio”. A questi dati, sottolinea... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tovaglieri: “La violenza tra gli italiani di seconda generazione nasce nelle periferie, come a Corvetto e San Siro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chi sono gli italiani di seconda generazione?Dopo l'auto sulla folla a Modena e il fermo del conducente Salim El Koudri si torna a parlare di italiani di seconda generazione. Trevignano, 13enne perseguitato e malmenato per mesi da minori “italiani di seconda generazione”Da ottobre 2025 un ragazzino di Trevignano ha subito le angherie di un gruppetto di tre 14enni, due dei quali dovranno rispondere di atti persecutori...