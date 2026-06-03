Genitori soli e figli distanti cresce l’ansia tra gli italiani | Il pensiero che possa succedere qualcosa è un’ossesione – La ricerca

Ci sono telefonate che cominciano sempre nello stesso modo. «Ciao mamma, tutto bene?». Una domanda semplice, pronunciata quasi per abitudine, che però spesso racchiude inquietudini profonde. Il timore di non essere abbastanza presenti, la paura di trovarsi troppo lontani proprio quando i propri genitori avrebbero più bisogno di qualcuno accanto. Succede a chi vive in un’altra città per studio o lavoro, a chi ha costruito una famiglia altrove, a chi è partito inseguendo sogni e opportunità. Ma mentre la vita corre, i genitori invecchiano. E con il passare del tempo cresce anche quel pensiero: «Staranno bene?». Non è solo una sensazione individuale. 🔗 Leggi su Open.online

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