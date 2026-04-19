Il Napoli sta pianificando il mercato estivo e ha messo nel mirino un calciatore della Lazio, valutato circa 25 milioni di euro. La società partenopea sembra interessata a rafforzare la linea difensiva, con un nome che circola tra le trattative di mercato. La finestra di trasferimenti aprirà tra poco più di due mesi, e le discussioni si concentrano su questa possibile operazione.

Il Napoli sta pensando al prossimo calciomercato, che comincerà tra poco più di due mesi. E uno dei primi colpi potrebbe essere in difesa, dove c’è un calciatore della Serie A che fa gola al direttore sportivo Manna. Napoli su Gila. Il codirettore della Tgr Rai nazionale Antonello Perillo scrive che gli azzurri sono fortemente interessati al difensore della Lazio Mario Gila, che proprio ieri ha affrontato gli azzurri in campionato. Per il difensore, la Lazio dovrebbe chiedere 25 milioni di euro ed è in scadenza nel 2027. Il 50% della rivendita andrà al Real Madrid, suo ex club. Ma il Napoli non è l’unica squadra forte sul difensore: anche Milan, Inter e Aston Villa lo osservano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli su Gila della Lazio, costa 25 milioni

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Sembra che il Napoli sia fortemente interessato al difensore della Lazio Mario Gila. La Lazio dovrebbe chiedere 25 milioni di euro ed è in scadenza nel 2027. Al Napoli serve un altro difensore per la prossima stagione https://www.ilnapolista.it/2026/04/calcio facebook

Occhio. Il #Napoli va forte su Mario #Gila. Come già scrissi un mese fa, il difensore centrale spagnolo della Lazio è ritenuto il principale rinforzo per la difesa azzurra dal direttore sportivo Giovanni #Manna, che resterà a Napoli a prescindere dal futuro di Co x.com