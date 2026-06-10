L’ avvocato Liborio Cataliotti ne è del tutto convinto: le dichiarazioni rese da Alberto Stasi il 20 maggio 2025 davanti al procuratore Fabio Napoleone, presso la Procura di Pavia, potrebbero rivelarsi un elemento a favore del suo assistito Andrea Sempio. Lo ha dichiarato martedì 9 giugno, intervenendo alla trasmissione I gnoto X. Il nodo centrale riguarda i video intimi che ritraevano Stasi insieme a Chiara Poggi. L’ex fidanzato della vittima ha affermato di «non avere notizia che quei video siano circolati». Una frase, apparentemente semplice, che per la difesa di Sempio assume tuttavia un peso specifico notevole. Cosa emerge dalla consulenza tecnica. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, perché l’interrogatorio di Stasi scagionerebbe Sempio (almeno secondo la sua difesa)

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