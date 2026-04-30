La Procura di Pavia ha inviato un invito a comparire all’indagato in relazione all’omicidio di una giovane donna avvenuto a Garlasco. Secondo gli inquirenti, la vittima avrebbe rifiutato una proposta di un uomo, che avrebbe poi compiuto l’omicidio. La ricostruzione degli investigatori indica che la donna è stata colpita almeno dodici volte, anche mentre era incosciente, e il movente sarebbe legato al rifiuto di una relazione.

Chiara Poggi avrebbe rifiutato Andrea Sempio. Per questo lui l'ha uccisa. Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede ormai all'unico indagato per l'omicidio di essere interrogato il prossimo 6 maggio. Sempio ha ucciso Chiara «con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale». Un nuovo clamoroso colpo di scena che riscriverebbe il delitto di Garlasco. Come è avvenuto il delitto Ma cosa sarebbe successo? Chiara e Andrea avrebbero litigato, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Il movente secondo la Procura di Pavia: colpita almeno 12 volte anhe da incosciente

Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina»

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Non è stato Alberto Stasi ad assassinare Chiara Poggi a Garlasco; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi; Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi; Garlasco, i pm: Sempio uccise Chiara da solo. Omicidio aggravato da sevizie e dai futili motivi.

Garlasco, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo averlo rifiutato secondo la Procura di PaviaSecondo la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Nell’invito a comparire i pm indicano anche il presunto movente del delitt ... virgilio.it

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Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26 anni, viene trovata morta dal fidanzato, Alberto Stasi, nella villetta di famiglia a Garlasco, nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 però, il caso viene riaperto: nel registro degli indagati - facebook.com facebook

+++ Delitto #Garlasco: Andrea Sempio accusato di aver ucciso Chiara Poggi da solo. In invito a comparire il 6 maggio la Procura Pavia modifica capo di imputazione per omicidio volontario togliendo parte su concorso con altri ignoti o con Stasi. +++ Questa se x.com