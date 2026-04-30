La Procura di Pavia ha presentato un invito a comparire nei confronti di un uomo sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Secondo le indagini, la vittima avrebbe rifiutato le avances dell’indagato, che successivamente avrebbe colpito Chiara almeno 12 volte. La ricostruzione del movente si basa su questa motivazione, secondo quanto scritto nell’atto; l’indagine procede per chiarire le responsabilità dell’uomo nel delitto.

Chiara Poggi avrebbe rifiutato Andrea Sempio. Per questo lui l'ha uccisa. Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede ormai all'unico indagato per l'omicidio di essere interrogato il prossimo 6 maggio. Sempio ha ucciso Chiara «con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale». Un nuovo clamoroso colpo di scena che riscriverebbe il delitto di Garlasco. Come è avvenuto il delitto Ma cosa sarebbe successo? Chiara e Andrea avrebbero litigato, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Il movente secondo la Procura di Pavia: colpita almeno 12 volte

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