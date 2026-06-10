Garlasco le foto della scena del delitto mai pubblicate La versione dell’ex capo del Ris su cosa ha fatto il killer | Perché le mostro solo ora

Le foto della scena del delitto di Chiara Poggi, scattate dal Ris di Parma nel 2007, non sono mai state pubblicate prima. Dopo quasi vent’anni, l’ex capo del Ris le ha condivise sui social. Le immagini mostrano i dettagli del sopralluogo effettuato nella casa al momento dell’indagine. La pubblicazione ha suscitato interesse, ma non sono stati forniti dettagli sul motivo per cui siano state rese pubbliche ora.

Sono rimaste inedite per quasi vent’anni, e ora Luciano Garofano le ha condivise sui social. Si tratta delle fotografie scattate dal Ris di Parma durante il sopralluogo nella casa di Chiara Poggi nell’agosto 2007. L’ex comandante, che all’epoca coordinò le indagini sul delitto di Garlasco è stato poi consulente di Andrea Sempio nella nuova inchiesta. Incarico che non ricopre più. Come fa notare il Messaggero, il generale avrebbe pubblicato sui suoi canali social quegli scatti lo scorso 3 giugno con un obiettivo preciso: dimostrare dove l’assassino si sarebbe davvero lavato dopo il delitto, cioè in bagno e non in cucina. Propio in bagno le indagini avevano ritrovato tracce di Alberto Stasi sul dispenser. 🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco: vi svelo la persona misteriosa sulla scena del crimine | ARCHIVIO TRUE CRIME VLOG

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L'ha spiegato molto bene Ghizzoni ad IgnotoX. È una pratica consolidata in molti ambiti e non solo quello forense. Il punto principale è: Le foto sono originali degli inquirenti? Si. Allora quelle sono le foto della scena del delitto. Ci sono molte cose che vengono x.com

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