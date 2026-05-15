Chiara non è stata spinta sulle scale il consulente dei Poggi contro la versione del Ris | l’accusa a Sempio sulla foto della scena inquinata

I consulenti della famiglia di Chiara Poggi hanno messo in discussione la versione fornita dal Ris riguardo alla dinamica dell’omicidio avvenuto a Garlasco il 13 ottobre. In particolare, hanno affermato che Chiara non sarebbe stata spinta sulle scale, contraddicendo così alcune risultanze investigative. La discussione si concentra anche su una fotografia della scena, considerata dai consulenti “inquinata” e che, secondo loro, potrebbe aver influenzato le indagini. La vicenda resta al centro di un dibattito legale ancora aperto.

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