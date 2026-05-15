Chiara non è stata spinta sulle scale il consulente dei Poggi contro la versione del Ris | l’accusa a Sempio sulla foto della scena inquinata
I consulenti della famiglia di Chiara Poggi hanno messo in discussione la versione fornita dal Ris riguardo alla dinamica dell’omicidio avvenuto a Garlasco il 13 ottobre. In particolare, hanno affermato che Chiara non sarebbe stata spinta sulle scale, contraddicendo così alcune risultanze investigative. La discussione si concentra anche su una fotografia della scena, considerata dai consulenti “inquinata” e che, secondo loro, potrebbe aver influenzato le indagini. La vicenda resta al centro di un dibattito legale ancora aperto.
I consulenti della famiglia di Chiara Poggi contestano la dinamica del delitto di Garlasco del 13 agosto 2007, così come ipotizzata dalla Procura di Pavia nell’indagine che individua in Andrea Sempio il responsabile dell’omicidio, mentre scagionerebbe l’ex fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Il punto critico sarebbe soprattutto la fotografia su cui poggia la tesi accusatoria, che è stata scattata il giorno dopo l’omicidio, quando sulla scena erano già passati soccorritori e investigatori. Cosa dice la Bpa del Ris di Cagliari. È anche sulla Bloodstain Pattern Analysis firmata dal comandante del Ris di Cagliari Andrea Berti che la procura ha formulato le accuse per Sempio di omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Open.online
Why Personal Alignment Is the Missing Link to Real Business Scale featuring Steve Richards
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Non sono semplici soliloqui. Nessuna sentenza è stata emessa, ma non possiamo fingere che queste intercettazioni valgano zero. Chiara, forse, sapeva che qualcuno le aveva sottratto il video. #garlasco x.com
Il Giornale. . Noi abbiamo capito che Alberto Stati non era l’assassino di Chiara Poggi dopo due giorni, non vent’anni. Non è stata giustizia, ma una commedia che ci disgusta. Tenere in galera per 20 anni un uomo contro cui non esista una prova è veramente facebook
È possibile rendere la lista dei giocatori più chiara in questo modo? Spesso non riesco a vedere chi è morto a colpo d'occhio. reddit
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