Garlasco l'analisi del Ris scagiona Stasi | Il killer di Chiara Poggi non si pulì mai nel lavandino del bagno
La Procura di Pavia ha analizzato le prove relative al caso di Chiara Poggi, concentrandosi sulla presenza di capelli scuri lunghi nel lavabo del bagno. Secondo gli esperti, la presenza di quattro capelli, tutti di colore scuro e di lunghezza significativa, indica che la superficie non è stata mai pulita con quel metodo. Questa conclusione contrasta con la versione fornita dai giudici che avevano condannato l’imputato precedente, suggerendo che non vi siano elementi sufficienti a dimostrare un’azione di pulizia nel lavabo.
Per la Procura di Pavia l'assassino di Chiara Poggi non si è lavato le mani in bagno come spiegato dai giudici che hanno condannato Stasi: "La presenza di ben 4 capelli scuri lunghi nel lavabo, esclude che su quella superficie ci possa mai esser stata un'azione di pulizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo
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