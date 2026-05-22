Garlasco l'analisi del Ris scagiona Stasi | Il killer di Chiara Poggi non si pulì mai nel lavandino del bagno

La Procura di Pavia ha analizzato le prove relative al caso di Chiara Poggi, concentrandosi sulla presenza di capelli scuri lunghi nel lavabo del bagno. Secondo gli esperti, la presenza di quattro capelli, tutti di colore scuro e di lunghezza significativa, indica che la superficie non è stata mai pulita con quel metodo. Questa conclusione contrasta con la versione fornita dai giudici che avevano condannato l’imputato precedente, suggerendo che non vi siano elementi sufficienti a dimostrare un’azione di pulizia nel lavabo.

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