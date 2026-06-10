L’avvocato Antonio De Rensis ha commentato la madre di Alberto Stasi, affermando che vive il proprio dolore con grande dignità. Ha aggiunto che la donna utilizza parole di affetto e rispetto, mostrando compostezza di fronte alla situazione. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla forza dimostrata nel gestire il momento difficile, senza entrare in dettagli personali o giudizi. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di rispetto e comprensione verso la famiglia coinvolta.

È una “nobile semplicità”, quella che Antonio De Rensis vede in Elisabetta Ligabò, la madre di Alberto Stasi che solo di recente ha rotto il silenzio 19 anni dopo il delitto di Garlasco. La donna lo ha fatto sulle pagine di Repubblica. Quelle usate da Ligabò sono “parole moralmente molto elevate”, sostiene l’avvocato. “Questa donna vive il proprio dolore con grande dignità”, sostiene il legale. Antonio De Rensis omaggia Elisabetta Ligabò Le parole della madre di Alberto Stasi per gli avvocati Le parole di Marco Poggi 19 anni dopo Garlasco Antonio De Rensis omaggia Elisabetta Ligabò Intervenuto martedì 9 giugno a È Sempre Cartabianca Antonio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, De Rensis elogia la madre di Alberto Stasi: "Vive il proprio dolore con grande dignità"

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