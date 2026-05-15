Garlasco l’annuncio inaspettato di Antonio De Rensis in tv | Per Alberto Stasi…

Nell’ambito del caso Garlasco, a quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, è stato fatto un annuncio inatteso da parte di Antonio De Rensis in una trasmissione televisiva. La vicenda ha coinvolto diverse figure e ha suscitato un’ampia discussione tra pubblico, giudici, avvocati e commentatori. La questione rimane al centro dell’attenzione, con opinioni spesso contrastanti e un dibattito che si protrae nel tempo.

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a dividere opinione pubblica, magistratura, difese e commentatori. Nella puntata di “Dritto e Rovescio” del 14 maggio 2026, Paolo Del Debbio ha dedicato uno spazio alla nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio unico indagato con l’accusa di avere ucciso la 26enne. Il conduttore ha posto subito il nodo centrale: se c’è un nuovo possibile colpevole, che cosa accade alla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva e detenuto da anni? La ricostruzione al centro dell’informativa dei carabinieri parte dalla villetta di via Pascoli. Secondo l’accusa, la colluttazione sarebbe iniziata davanti al divano del soggiorno, dove furono repertate tre piccole gocce di sangue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco Intervista ANTONIO DE RENSIS, avvocato di Alberto Stasi

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