Un avvocato che rappresenta Alberto Stasi è stato iscritto nel registro degli indagati per diffamazione dalla procura di Milano. Con lui sono coinvolti un ex maresciallo dei Carabinieri e un giornalista di una trasmissione televisiva. L'indagine riguarda presunte dichiarazioni diffamatorie fatte nel corso di un procedimento legale. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi con Giada Bocellari, è indagato con l’ipotesi di diffamazione della procura di Milano insieme a Francesco Marchetto, ex maresciallo dei Carabinieri di Garlasco, e all'inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe. Il fascicolo è stato aperto a fronte di una querela presentata da Stefania Cappa, una delle cugine di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Antonio Marino, che in questo procedimento assiste Cappa, anche lei avvocato, ha depositato nei giorni scorsi la querela con l'ipotesi di reato di “ istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia ” ma il pm Antonio Pansa, che ha acquisito il fascicolo, ha mutato l’ipotesi in diffamazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Garlasco, indagato per diffamazione l’avvocato di Alberto Stasi: chi è Antonio De Rensis

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Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: I Poggi lo hanno preso di mira

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Temi più discussi: Omicidio Garlasco, ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni a ex avvocato Sempio; Massimo Lovati a processo per diffamazione degli ex legali di Stasi. Gli avvocati Giarda: Crediamo da sempre che Alberto sia innocente; Massimo Lovati (ex legale di Sempio) a processo per diffamazione: Me lo aspettavo. Vi svelerò qualcosa sull'inchiesta del 2017; Lovati a giudizio per diffamazione promette rivelazioni sul delitto di Garlasco.

A #garlasco continua ad essere tutto così inquietante... Dobbiamo ancora approfondire tante, tante cose. Ora togliamoci Criminologhe Giornalisti e Generali improvvisati e iniziamo a pensare alle cose serie #giustiziaperstasi #giustizia #Stasi x.com

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