Gaetano Cirivello non si ferma | L’argento europeo è solo l’inizio punto ai Mondiali

Da oasport.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane atleta di 18 anni, appena medagliato d’argento ai Campionati Europei di Monaco di Baviera, ha dichiarato di puntare ai Mondiali di taekwondo. Durante un’intervista, ha affermato che l’argento europeo rappresenta solo l’inizio e ha espresso la volontà di migliorarsi ulteriormente. La sua presenza in tv ha portato alla luce la sua determinazione e maturità nonostante la giovane età.

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Gaetano Cirivello è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus. Il giovane talento del taekwondo italiano, fresco di medaglia d’argento ai Campionati Europei senior di Monaco di Baviera, si è racconto a 360° dimostrando una maturità ben superiore alla sua età, dato che ha appena 18 anni. Il giovane azzurro sembra non aver pagato lo scotto del passaggio dal livello giovanile a quello senior: “ Sono al primo anno a livello senior ma ho fatto un percorso anche nella nazionale giovanile. Mi sono fermato ai quarti di finale nel Mondiale in Korea, quindi anche nell’Under 21 sono andato abbastanza bene, anche in quel caso ai quarti di finale, perdendo con il campione continentale in carica per un solo punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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