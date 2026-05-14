A Monaco di Baviera si sono conclusi i Campionati Europei di taekwondo 2026, un evento di livello G4 che influisce sul ranking mondiale e olimpico. La spedizione italiana si è distinta con un risultato di rilievo, grazie alla medaglia d’argento conquistata da un atleta nella categoria -54 kg. Questa prestazione rappresenta il miglior risultato ottenuto dal team azzurro durante la manifestazione. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da diversi paesi europei, impegnati in numerose sfide di alto livello.

Si chiude con il prezioso argento di Gaetano Cirivello nei -54 kg la soddisfacente spedizione azzurra a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale valevole come torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico. L’Italia, capace di conquistare un podio al giorno nel corso della manifestazione, conclude dunque la rassegna continentale con un bottino complessivo di due argenti e due bronzi. L’atleta siciliano si era garantito la certezza di salire sul podio grazie alla vittoria nei quarti di finale per 2-1 sul georgiano Vitali Geladze, ma successivamente ha avuto il merito di battere anche un avversario di alto profilo come il bulgaro n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, l’Italia chiude gli Europei con l’argento di un fantastico Gaetano Cirivello

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