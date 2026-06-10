La sindaca di Siena ha proposto l’istituzione di un tavolo interistituzionale per affrontare il futuro di Monte dei Paschi di Siena. Ha sottolineato che le questioni legate alla banca devono essere trattate con un approccio istituzionale, rispettando le competenze di ciascun ente e considerando la delicatezza delle operazioni in corso. La proposta mira a coordinare le diverse parti coinvolte in modo condiviso.

La prima cittadina: "Le scelte aziendali non ci competono ma questo non significa che gli enti non debbano far sentire la propria voce" SIENA – “Le vicende che riguardano il Monte dei Paschi di Siena devono essere affrontate con senso istituzionale, rispetto delle competenze e piena consapevolezza della delicatezza delle operazioni in corso. Le scelte societarie e di mercato appartengono alle sedi competenti e devono essere valutate sulla base degli atti ufficiali, sotto la vigilanza delle autorità preposte. Ma questo non significa che Siena, la Provincia e la Regione debbano restare in silenzio o limitarsi ad assistere”. Lo dichiara ogg (10... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Futuro di Mps, la sindaca Fabio propone un tavolo interistituzionale

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