Operativo il tavolo tecnico interistituzionale per il contrasto alla grave emarginazione adulta

Da qualche giorno è operativo il tavolo tecnico interistituzionale che si occupa di affrontare il problema della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora. Si tratta di un organismo permanente che coinvolge diverse istituzioni e che si occupa di coordinare le azioni per migliorare la situazione delle persone in difficoltà. L’avvio di questa collaborazione mira a definire strategie più efficaci per gestire la questione sul territorio.

Entra nel vivo l’attività del Tavolo tecnico interistituzionale permanente per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora. L'assessora ai servizi sociali, Serena Spoto, ha riunito nel Palazzo degli Elefanti i rappresentanti della nuova governance condivisa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Firenze – Viareggio, nuovi interventi in vista sulla ferrovia: riunito il tavolo interistituzionaleAd aprile due weekend di chiusura della tratta fra Pistoia e Montecatini per il livellamento dei binari ed alcune opere accessorie FIRENZE – La linea... Palestre scolastiche aperte anche dopo le lezioni: a Napoli nasce il nuovo tavolo interistituzionale per lo sport. Il comunicatoLa Città Metropolitana di Napoli, attraverso un comunicato stampa, annuncia l'adesione al tavolo interistituzionale del CONI per garantire l'apertura... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, aperto il tavolo operativo; Cinghiali a Fabriano, tavolo tecnico di coordinamento in Prefettura; Sicurezza area Jonica: presto istituito un tavolo tecnico; Matera, sicurezza nell’area jonica-metapontina: in Prefettura nasce un tavolo tecnico. Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, aperto il tavolo operativoÈ stato avviato, nella sede di Unindustria Latina, il tavolo tecnico operativo previsto dal protocollo d’intesa Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, siglato il 24 novembre 2025 tra Comun ... radioluna.it Cinghiali in città: tavolo tecnico di coordinamento. Comune di Fabriano lavora a un protocollo operativoFabriano – La presenza di cinghiali nelle aree urbane di Fabriano è un fenomeno strutturato che il Comune ha scelto ... radiogold.tv A Catania operativo il Tavolo tecnico interistituzionale contro grave emarginazione adulta e senza dimora. Coinvolti Comune, Asp, Questura e terzo settore. https://www.freepressonline.it/2026/04/28/catania-operativo-il-tavolo-contro-grave-emarginazione-adul - facebook.com facebook Il nuovo aiuto di emergenza potrebbe essere operativo da Monaco. Deve intervenire solo in caso di quasi stallo in griglia, Tombazis: “Drive-Through per chi lo userà in maniera subdola” x.com