Educazione alla salute nelle scuole | il progetto AIRC offre materiali didattici gratuiti attività e concorsi per integrare la prevenzione e la cultura scientifica nel PTOF di ogni grado scolastico
Il 7 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Salute, un'occasione che richiama l'attenzione sull'importanza dell'educazione sanitaria nelle scuole. In questa occasione, un progetto promosso dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro mette a disposizione materiali didattici gratuiti, attività e concorsi rivolti agli studenti di ogni grado scolastico. L'iniziativa mira a integrare la prevenzione e la cultura scientifica all’interno dei piani dell’offerta formativa.
La Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile riporta l'attenzione sull'educazione sanitaria negli istituti scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Educazione alla sessualità e alla salute nelle scuole: al liceo Socrate parte il progetto della Asl BariL'iniziativa al via nell'istituto barese: previsti incontri formativi dedicati a sessualità, affettività e benessere psicofisico degli adolescenti Un...
Educazione civica “chiavi in mano”: attività e materiali gratuiti per la tua classe con BioenerysGrazie all’offerta digitale gratuita “In classe con Bioenerys” la lezione di educazione civica si trasforma in un laboratorio a cielo aperto.
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Giornata della Salute, Coldiretti: Stop ai cibi ultra-processati nelle scuoleEliminare i cibi ultra-processati dalle scuole, dalle mense ai distributori automatici, per tutelare la salute dei più giovani. È l’appello lanciato da Coldiretti in occasione della Giornata mondiale ... ravennawebtv.it
Catanzaro, al via il progetto Salute orale nelle scuole per educare i più giovani alla prevenzioneCatanzaro, al via il progetto sulla salute orale nelle scuole: educazione alla prevenzione per gli studenti delle primarie. catanzaroinforma.it
Spazio Artes Centro di Ricerca e Sviluppo Arti Terapie Teatro Educazione e Studio Nenuphar presentano il Seminario RADICI NEL FLUSSO Un percorso di scoperta dell'incontro tra lo Yoga e il Qigong. Durante il pomeriggio scopriremo le Asana e la respirazi - facebook.com facebook
Giovanni Battista de La Salle. L’educazione come opera profetica per il mondo (a cura di Matteo Liut). Crescere e “diventare grandi” significa dare espressione a ciò a cui si è chiamati, mettersi al servizio del mondo. Ecco perché l’educazione è una delle più p x.com