Sabato 16 maggio Laura Pausini ha spento cinquantadue candeline, e ha celebrato il proprio compleanno sul palco del Kaseya Center di Miami, dove ha dato il via alla leg statunitense di Io Canto Yo Canto World Tour 20262027. Presente sugli spalti anche Achille Lauro, accorso a sostenere la collega e, ormai, amica inseparabile. La cantante lo ha presentato al pubblico definendolo «un amico, una persona che ammiro e stimo moltissimo, una grande star del panorama musicale italiano, che mi è venuto a trovare qui proprio stanotte, per festeggiare con me». Gli ha poi dedicato 16 de Marzo, la versione spagnola di 16 Marzo, pubblicata lo scorso 1 Maggio e presentata live in duetto nella tappa di Città del Messico, il 2 maggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Laura Pausini festeggia il suo compleanno duettando con Camila Cabello

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Laura Pausini festeggia il compleanno a Miami con Camila Cabello Duetto su Vivimi

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