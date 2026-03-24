Il senatore repubblicano ha spinto per un attacco preventivo contro il regime della Repubblica islamica, mentre il mondo Maga si divide e accusa il presidente di essere intrappolato in una “camera dell’eco” guerrafondaia Il presidente americano Donald Trump si è convinto a entrare in guerra contro l’Iran sui campi da golf. O, perlomeno, questa è la versione del senatore della South Carolina Lindsey Graham: da sempre falco in politica estera, Graham è uno dei pochi repubblicani che può discutere col presidente partendo da posizioni opposte. La loro relazione ha avuto vari alti e bassi: nel 2016 i due si detestavano, e Graham aveva definito Trump “uno xenofobo bigotto”, poi erano diventati amici durante il primo mandato del tycoon e si erano allontanati nuovamente quando Graham aveva riconosciuto la vittoria di Joe Biden nel 2020. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - C’è Lindsey Graham dietro alle operazioni di Trump in Iran

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Wani babban an majalisar dattawan Amurka na jam’iyyar Republican, Lindsey Graham, ya buaci abokan hular Amurka a yankin Gulf da su ara taka rawa a rikicin da ke tsakanin Amurkan da Iran. Sanatan ya soki asashen yankin, ciki har da Saudiyya x.com