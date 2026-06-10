ft nel 2025 la bce intervenne per limitare la crescita di revolut in europa

Nel 2025, la Bce ha imposto a Revolut di rafforzare i controlli interni prima di lanciare nuovi prodotti finanziari. La decisione ha riguardato specificamente l’espansione della fintech britannica in Europa, limitandone temporaneamente la crescita. La banca centrale ha richiesto un miglioramento dei sistemi di controllo interno dell’azienda, bloccando così alcune iniziative di sviluppo. La misura è stata presa per garantire maggiori controlli e sicurezza nel settore finanziario.

Nel 2025 la Bce è intervenuta per limitare temporaneamente l’espansione di Revolut in Europa, chiedendo alla fintech britannica di rafforzare i propri sistemi di controllo interno prima di procedere con il lancio di nuovi prodotti finanziari. Lo scrive il Financial times, secondo cui la Banca centrale europea ha imposto all’istituto una serie di restrizioni, preoccupata per la rapidità con cui questo introduceva nuovi servizi e per l’adeguatezza dei processi interni chiamati a valutarne rischi e conformità normativa. In particolare, Revolut avrebbe dovuto sospendere il lancio di alcuni nuovi prodotti nello spazio economico europeo fino alla correzione delle carenze individuate dai supervisori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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