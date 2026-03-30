UCapital24 | Il Fintech italiano che connette Wall Street all' Europa corre nel 2025 Utile in crescita e AI al centro della strategia globale

Nel 2025, UCapital24, società fintech italiana quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato un incremento dell'utile e ha rafforzato l'uso dell'intelligenza artificiale nella sua strategia. La società ha consolidato la sua posizione come un ecosistema digitale internazionale, collegando il mondo finanziario di Wall Street con il mercato europeo. L’azienda ha completato un percorso di crescita significativo, passando da startup innovativa a piattaforma di rilievo globale.

Milano, 27 Marzo 2026 – UCapital24 S.p.A., il tech-hub italiano quotato su Euronext Growth Milan, archivia un 2025 straordinario, segnando il passaggio definitivo da startup innovativa a ecosistema digitale globale per l'élite finanziaria. I Numeri del Successo: Crescita a Tripla Cifra L'esercizio 2025 si chiude con indicatori finanziari in netta accelerazione, a dimostrazione della scalabilità del modello di business: • Valore della Produzione: € 2,6 milioni, in crescita del +31% rispetto al 2024. • EBITDA: € 900 mila, con un balzo record del +126%. • Ritorno all'Utile: La società chiude in positivo con un utile netto di circa € 40 mila, ribaltando la perdita dell'anno precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - UCapital24: Il Fintech italiano che connette Wall Street all'Europa corre nel 2025. Utile in crescita e AI al centro della strategia globale. Articoli correlati Leggi anche: Intel corre verso il futuro: la rinascita che accende l’entusiasmo di Wall Street Leggi anche: Borse in diretta, prezzo petrolio 13 marzo | Europa in rosso con Wall Street, corre il petrolio. In due settimane di guerra in fumo 1.162 miliardi