FrontPage | L’America in campagna permanente
Negli Stati Uniti, le primarie e le elezioni presidenziali sono un processo continuo, con la campagna in corso da tempo. Le discussioni politiche sono influenzate da vari eventi, tra cui i casi giudiziari legati a figure pubbliche e il crescente sviluppo dell’intelligenza artificiale. La situazione politica è caratterizzata da tensioni e divisioni che si manifestano attraverso diverse questioni pubbliche e mediatiche.
Dalle primarie a Trump, dai casi Epstein-Gates al boom dell’IA, un Paese in campagna elettorale e attraversato da nuove fratture. Dal decreto, ancora parzialmente coperto da omissis, emerge con chiarezza quella che appare la motivazione centrale della decisione: «Mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi». Si tratta della sesta archiviazione in circa 30 anni di indagini sul medesimo filone investigativo. Un dato che, al di là delle inevitabili letture politiche, impone alcune riflessioni. La prima riguarda il funzionamento del sistema giudiziario. Al di là degli esiti referendari e delle... 🔗 Leggi su Laverita.info
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Argomenti più discussi: Calenda: ritorno all’età degli imperi per evitarlo servono gli Stati Uniti d’Ue; Israele e Iran riprendono la guerra; La guerra si mette male per la Russia; Il Governo pone la fiducia sul Decreto Lavoro.
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L’Europa prova a ridurre la dipendenza dalle Big Tech americane e sceglie un piccolo motore di ricerca francese. Nei computer del Parlamento Europeo, Google lascerà il posto a Qwant come motore predefinito: https://fanpa.ge/IUdmh facebook
Mar, 9 Giugno 2026 • Prima pagina per i giornali nazionali e di affari delle Filippine reddit