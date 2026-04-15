L’America si trova al centro di molte tensioni, con la crisi nello Stretto di Hormuz che alimenta preoccupazioni internazionali. Nel frattempo, le discussioni sulla leadership dell’ex presidente sono al centro del dibattito politico interno, mentre emergono scandali e tensioni economiche. La situazione riflette una fase di instabilità che coinvolge sia questioni di politica estera sia dinamiche domestiche, creando un quadro complesso di sfide e incertezze.

Dalla crisi nello Stretto di Hormuz alle tensioni su Trump, fino agli scandali e alla politica interna, l’America tra guerra, economia e instabilità. In mezzo a una crisi globale che fa tremare i polsi, cosa fa l’Unione europea? Punta il mirino contro la Biennale di Venezia e spara: niente più fondi alla Fondazione, «colpevole» di aver consentito alla Russia di aprire le porte dello stand di cui è proprietaria (come ogni Paese è proprietario dei propri spazi espositivi). «Posso confermare che l’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura (Eacea) ha inviato una lettera per informare la Fondazione La Biennale di Venezia della nostra intenzione di sospendere o revocare una sovvenzione in corso pari a 2 milioni di euro», ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue, Thomas Regnier.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - FrontPage | Iran, Trump e caos interno: l’America tra guerra e politica

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