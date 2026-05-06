FrontPage | Tra guerra AI e America divisa

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono aumentate, influenzando i mercati finanziari e generando incertezza. Nel frattempo, l’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo crescente nel dibattito politico, mentre la società americana si divide su temi come le elezioni, i diritti all’aborto e la fiducia nelle istituzioni. Questi sviluppi si intrecciano in un quadro complesso che riflette le sfide attuali del paese.

Escalation Iran-USA, mercati sotto pressione, IA al centro della politica e un’America spaccata tra elezioni, aborto e sfiducia. Ecco #DimmiLaVerità del 6 maggio 2026. L'avvocato Capozzo, vicepresidente Accademia Italiana Scienze Forensi, sugli sviluppi del caso Garlasco. Il gruppo terroristico Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, conosciuto anche come Isis Mozambico, nei giorni scorsi ha attaccato il villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, appiccando il fuoco alla chiesa, alla casa dei padri scolopi e all’asilo gestito dai missionari. Questo ennesimo assalto è avvenuto nel pomeriggio del 30 aprile ed i religiosi si sono potuti mettere in salvo perché i movimenti dei miliziani erano tenuti sotto controllo.🔗 Leggi su Laverita.info

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