La Ferrari ha concluso il venerdì del Gran Premio di Monaco con tempi che indicano un passo avanti rispetto alle sessioni precedenti. Le qualifiche sono ancora in programma, e il team rimane cauto, sottolineando che ci sono molti dettagli da migliorare. Il primo giorno di prove si è svolto senza incidenti e con alcune indicazioni positive sulla velocità e la stabilità della vettura sulla pista del Principato.

Ferrari archivia il venerdì del Gran Premio di Monaco con segnali decisamente incoraggianti. Dopo il miglior tempo fatto registrare da Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere, è stato Lewis Hamilton a portare la SF-26 in cima alla classifica delle FP2, confermando la competitività della monoposto di Maranello tra le strade del Principato. Nonostante una giornata che ha visto entrambe le Ferrari stabilmente nelle posizioni di vertice, Frederic Vasseur invita però alla cautela. Intervenuto ai microfoni di Canal+, il Team Principal della scuderia ha evitato facili entusiasmi, sottolineando come a Monaco sia particolarmente rischioso formulare giudizi definitivi già al termine del venerdì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur non si lascia andare a facili entusiasmi: “C’è ancora molto da fare, vediamo dopo le qualifiche”

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