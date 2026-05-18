Giampaolo dopo l’Udinese | ‘Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi

Dopo la partita contro l’Udinese, l’allenatore ha dichiarato che la priorità è focalizzarsi esclusivamente sul proprio percorso, senza lasciarsi distrarre dalle altre squadre. Ha sottolineato l’importanza di lavorare sui dettagli e di mantenere un atteggiamento concentrato, evitando di considerare le eventuali conseguenze del vantaggio accumulato dal Lecce. Per il prossimo impegno, ha annunciato di voler adottare una strategia mirata a migliorare l’organizzazione in campo, senza specificare i metodi che intende usare nel contesto di un calcio più totale.

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