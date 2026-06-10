Da oggi e fino alla fine del mese, i collegamenti Frecciarossa tra la Puglia e Roma subiranno variazioni significative. Sono previsti servizi sostitutivi e tempi di viaggio più lunghi rispetto alla normale durata. La modifica riguarda tutti i treni in quella tratta, a causa di lavori in corso. Le modifiche ai percorsi e alle tempistiche sono state comunicate dalle compagnie ferroviarie. I passeggeri sono invitati a verificare gli orari aggiornati prima di partire.

I treni Frecciarossa che collegano la Puglia con Roma da oggi a fine mese subiscono pesanti variazioni, compresi servizi sostitutivi e tempi dilatati rispetto alla norma. Lavori in corso in un tratto campano per l’alta velocità-alta capacità. Da luglio andrà meglio. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Frecciarossa: da oggi a fine mese disagi per i collegamenti Puglia-Roma Lavori in corso

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