Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, i treni tra Firenze e Roma saranno sospesi. La sospensione riguarda l’intera circolazione ferroviaria sulla linea, a causa di lavori di ammodernamento tecnologico in corso. I viaggiatori devono programmare alternative per spostarsi tra le due città, considerando le modifiche temporanee alla linea. La chiusura interessa esclusivamente il tratto interessato dai lavori, senza coinvolgere altre tratte ferroviarie.

Firenze, 10 aprile 2026 – Fine settimana complicato per chi viaggia in treno tra Toscana e Lazio. Sabato 11 e domenica 12 aprile la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze–Roma sarà sospesa per consentire importanti lavori di ammodernamento tecnologico. Stop all’alta velocità Lo stop riguarderà in particolare l’alta velocità, ferma dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile nel tratto tra Rovezzano e Roma Tiburtina. Interruzioni anche sulla linea convenzionale: dalle 14 di sabato 11 aprile alle 5 di domenica 12 aprile sarà sospesa la tratta Orte–Roma Tiburtina. Come ricordato da Ferrovie dello Stato,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, stop sulla Firenze-Roma nel fine settimana: lavori in corso e disagi per i viaggiatori

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Stop alla circolazione dei treni sulla linea Roma-Firenze nel fine settimanaAGI - Stop alla circolazione dei treni tra Roma e Firenze nel fine settimana fino a domenica pomeriggio.

Temi più discussi: Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Treni AV Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-end; Weekend di passione per i viaggiatori, stop ai treni sulla Roma-Firenze e disagi a cascata; Treni: stop sulla Roma-Firenze per lavori nel WE.

Treni, stop sulla Firenze-Roma nel fine settimana: lavori in corso e disagi per i viaggiatoriAlta velocità sospesa fino a domenica pomeriggio, collegamenti ridotti e tempi più lunghi anche per la Toscana. Viene svolto un ammodernamento tecnologico sulla linea e dunque la circolazione deve ess ... lanazione.it

Treni Alta Velocità Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-endDalla mezzanotte tra venerdì e sabato alle 15 di domenica 12 aprile scatterà il fermo per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni. Sulla linea convenzionale tra Orte e Roma ... tg24.sky.it

Si ferma l'Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve x.com

Treni: 11-12 aprile stop ad AV Roma-Firenze per attivazione sistema controllo Prenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e co - facebook.com facebook