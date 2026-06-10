frana a ischia nuova richiesta di archiviazione della procura

La Procura di Napoli ha presentato una nuova richiesta di archiviazione sulla frana avvenuta a Ischia. La richiesta riguarda i procedimenti legali ancora aperti e le indagini condotte finora. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa nuova richiesta. La vicenda riguarda ancora aspetti da chiarire, ma al momento non ci sono accertamenti in corso o procedimenti penali attivi. La decisione deve essere ancora valutata dal giudice.

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura di Napoli ha presentato una nuova richiesta di archiviazione nell’ambito dell’inchiesta sulla frana che il 26 novembre 2022 devastò il territorio di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, provocando dodici vittime e causando ingenti danni a edifici, infrastrutture e attività economiche. L’istanza è stata depositata l’8 giugno scorso dai sostituti procuratori Stella Castaldo e Mario Canale nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di quattordici persone per le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Si tratta della seconda richiesta di archiviazione della Procura dopo che, il 2 dicembre 2025, il Gip del Tribunale di Napoli Nicola Marrone aveva restituito gli atti alla Procura disponendo ulteriori approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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