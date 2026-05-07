Un ragazzo di 17 anni è morto dopo aver ricevuto cure con chemioterapia. La procura ha respinto una nuova richiesta di archiviazione, affermando che non ci sono elementi nuovi sufficienti a riaprire le indagini. La vicenda si è conclusa con questa decisione, senza ulteriori approfondimenti giudiziari. La richiesta di archiviazione era stata avanzata in seguito a una precedente valutazione delle circostanze.

"Non sussistono elementi nuovi idonei a giustificare una ulteriore richiesta di apertura delle indagini". Così il pubblico ministero Gennaro Iannarone chiede al gip di archiviare la nuova inchiesta avviata sulla morte di Alex Mazzoni, deceduto a 17 anni all’ ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo la denuncia dei genitori, Elena e Stefano. Secondo il pubblico ministero sono da escludere a carico dei medici che hanno avuto in cura Alex sia la colpa medica che l’ omicidio colposo. Ma rispetto alle precedenti archiviazioni c’è una novità. Ovvero che nella consulenza tecnica chiesta dal pubblico ministero si esclude l’assenza di elementi radiologici e istopatologici compatibile con la presenza di angiodisplasia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto a 17 anni dopo la chemioterapia, nuova richiesta di archiviazione

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