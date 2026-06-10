FOTO Napoli parcheggiatore abusivo su marciapiede Villa Comunale | dossier denuncia pericoli e illeciti

Notizia in breve

Un parcheggiatore abusivo è stato segnalato sul marciapiede di Villa Comunale, nel centro cittadino, durante i fine settimana e i giorni festivi. L’attività si svolge principalmente nel tardo pomeriggio e in orario serale, ma può verificarsi anche in altre fasce orarie. La presenza del soggetto crea situazioni di illecito e potenziali pericoli lungo il lungomare, con un’attività di sosta non autorizzata che si ripete regolarmente. È stato presentato un dossier denuncia relativo alla vicenda.