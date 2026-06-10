FOTO Napoli parcheggiatore abusivo su marciapiede Villa Comunale | dossier denuncia pericoli e illeciti
Un parcheggiatore abusivo è stato segnalato sul marciapiede di Villa Comunale, nel centro cittadino, durante i fine settimana e i giorni festivi. L’attività si svolge principalmente nel tardo pomeriggio e in orario serale, ma può verificarsi anche in altre fasce orarie. La presenza del soggetto crea situazioni di illecito e potenziali pericoli lungo il lungomare, con un’attività di sosta non autorizzata che si ripete regolarmente. È stato presentato un dossier denuncia relativo alla vicenda.
Tempo di lettura: 4 minuti Un’attività di sosta abusiva in pieno centro, sul lungomare. Quando? Tutti i fine settimana e nei giorni festivi, “ prevalentemente nel tardo pomeriggio e in orario serale ma con flessibilità anche in altre fasce orarie della giornata”. Così recita l’esposto denuncia dell’associazione Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli, corredato di varie foto, date e orari. Destinatari della segnalazione sono Comune di Napoli, Polizia Locale, Prefettura, Questura, comando provinciale dei Carabinieri. Le immagini sono relative agli ultimi due week-end, a titolo di esempio. Si nota un parcheggiatore abusivo disciplinare il traffico di clienti, in un frenetico viavai di auto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
francesco Emilio Borrelli Parcheggiatori abusivi violenti e pericolosi a Fuorigrotta
Notizie e thread social correlati
Napoli, parcheggiatore abusivo gambizzato ai quartieri spagnoli: ecco chi ha sparatoUn uomo di 48 anni è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco ieri sera nei Quartieri Spagnoli di Napoli.
Evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo allo Stadio a Napoli-Cremonese, arrestato dopo inseguimentoUn uomo agli arresti domiciliari è stato fermato dalla Polizia Locale dopo aver tentato di scappare a piedi durante un inseguimento nella zona dello...
Napoli, bufera social sul parcheggiatore abusivo di Chiaia: ostenta lusso e inneggia alla camorraÈ esplosa sui social l’indignazione contro un parcheggiatore abusivo nella zona di San Pasquale a Chiaia, una delle aree più centrali e frequentate di Napoli. L’uomo, noto online con il nickname ... ilmattino.it
Napoli, agguato nella notte: ucciso parcheggiatore abusivoUn feroce agguato è avvenuto a Napoli, nella serata di sabato, senza tener conto del traffico e dei numerosi ragazzi in giro per trascorrere il weekend nel segno della spensieratezza con gli amici. it.blastingnews.com