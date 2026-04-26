Evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo allo Stadio a Napoli-Cremonese arrestato dopo inseguimento

Un uomo agli arresti domiciliari è stato fermato dalla Polizia Locale dopo aver tentato di scappare a piedi durante un inseguimento nella zona dello Stadio Maradona. Il soggetto stava svolgendo attività di parcheggiatore abusivo e è stato catturato dopo aver cercato di sottrarsi all’arresto. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione e ha portato all’arresto dell’uomo, che si trovava in una zona molto frequentata nei pressi dell’impianto sportivo.