Napoli parcheggiatore abusivo gambizzato ai quartieri spagnoli | ecco chi ha sparato
Un uomo di 48 anni è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco ieri sera nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La vittima, che lavora come parcheggiatore abusivo, si trovava in strada quando è stato raggiunto da un proiettile. La sparatoria è avvenuta poco dopo che l’uomo aveva firmato in caserma e si stava dirigendo verso casa. Le circostanze dell’evento sono ancora in fase di accertamento.
È stato ferito mentre tornava a casa dopo avere firmato in caserma, il 48enne, V.M., raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ieri sera nei Quartieri Spagnoli di Napoli. A sparare, in vico Mondragone, sono state due persone in sella a uno scooter che poi si sono subito dileguate. La vittima della «gambizzazione», un parcheggiatore abusivo, si è rifugiato nella stazione dei carabinieri a cui ha chiesto aiuto. I sanitari dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato accompagnato l' hanno giudicato guaribile in 15 giorni. Sull'accaduto sono in corso indagini.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Ad essere colpito, in via Mondragone ai Quartieri Spagnoli, un parcheggiatore abusivo di 48 anni che stava tornando a casa dopo aver firmato in caserma. A sparare, due persone in sella ad uno scooter, poi fuggite: sull'episodio sono in corso indagini, la vittim facebook
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