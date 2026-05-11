Napoli parcheggiatore abusivo gambizzato ai quartieri spagnoli | ecco chi ha sparato

Un uomo di 48 anni è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco ieri sera nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La vittima, che lavora come parcheggiatore abusivo, si trovava in strada quando è stato raggiunto da un proiettile. La sparatoria è avvenuta poco dopo che l’uomo aveva firmato in caserma e si stava dirigendo verso casa. Le circostanze dell’evento sono ancora in fase di accertamento.

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È stato ferito mentre tornava a casa dopo avere firmato in caserma, il 48enne, V.M., raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ieri sera nei Quartieri Spagnoli di Napoli. A sparare, in vico Mondragone, sono state due persone in sella a uno scooter che poi si sono subito dileguate. La vittima della «gambizzazione», un parcheggiatore abusivo, si è rifugiato nella stazione dei carabinieri a cui ha chiesto aiuto. I sanitari dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato accompagnato l' hanno giudicato guaribile in 15 giorni. Sull'accaduto sono in corso indagini.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, parcheggiatore abusivo gambizzato ai quartieri spagnoli: ecco chi ha sparato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quartieri Spagnoli, parcheggiatore abusivo gambizzato a due passi dalla caserma dei carabinieriIl 48enne aveva appena firmato dai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli; gli hanno sparato due proiettili nella gamba sinistra. Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: gambizzato 48enneTempo di lettura: < 1 minutoAgguato in serata a Napoli, nei Quartieri Spagnoli: c’è un ferito. Argomenti più discussi: Napoli, sparatoria davanti caserma Carabinieri: gambizzato 48enne; Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia; La sparatoria ai Quartieri Spagnoli di un anno fa ha portato a 7 arresti di ragazzini. Quartieri Spagnoli, parcheggiatore abusivo gambizzato a due passi dalla caserma dei carabinieriIl 48enne aveva appena firmato dai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli; gli hanno sparato due proiettili nella gamba sinistra ... fanpage.it