La Formula 1 ha raggiunto un accordo per modificare i motori delle vetture a partire dal 2027 e 2028. Dopo mesi di trattative e discussioni tra i costruttori, sono state definite le nuove linee guida tecniche. Le modifiche riguardano principalmente le specifiche dei motori, con obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità. L'intesa prevede anche nuove regole per l’efficienza e l’uso delle risorse, senza ancora dettagliare tutte le specifiche tecniche.

La Formula 1 ha programmato un nuovo importante punto di svolta per quanto riguarda i motori: cosa cambierà nei prossimi anni Dopo mesi di accesissime trattative e di una vera e propria lotta politica tra i costruttori, la Formula 1 ha finalmente trovato la quadra. O almeno è arrivata a definire il bandolo della matassa. La FIA ha ufficializzato le modifiche al regolamento delle Power Unit che entreranno in vigore a partire dal 2027 e si consolideranno nel 2028, stravolgendo l’impianto attuale. Il cuore della rivoluzione riguarda il delicato equilibrio tra componente termica ed elettrica. I motori del 2026, inizialmente concepiti con una ripartizione quasi paritaria, hanno mostrato limiti di complessità e costi insostenibili. Per questo, il nuovo compromesso prevede un progressivo riequilibrio a favore del motore a combustione interna. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Formula 1, accordo raggiunto per le modifiche ai motori 2027/28: cosa cambierà

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