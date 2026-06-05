La FIA e Liberty Media stanno lavorando a un accordo per le regole tecniche della Formula 1 nel 2027, con un focus sulla combinazione di motori elettrici e termici. La proposta prevede un aumento della potenza elettrica e una riduzione di quella termica. Ferrari e Audi si sono opposte al piano, ritenendo che le modifiche siano troppo radicali. Le trattative sono in corso tra le parti coinvolte.

Come cambierà il rapporto tra potenza elettrica e termica nel 2027?. Perché Ferrari e Audi si oppongono al piano della FIA?. Quali modifiche tecniche ridurrebbero il fenomeno del superclipping?. Quanto influirà il taglio dell'aerodinamica sulla gestione dell'energia?.? In Breve FIA propone incremento flusso carburante del 14% per aggiungere 50 kW termici.. Alternativa tecnica prevede rapporto 6040 tra combustione ed elettrico con +5% carburante.. Riduzione carico aerodinamico prevista tra 40 e 50 punti per vetture 2027.. Accordo finale atteso entro il Gran Premio di Spagna, 12-14 giugno.. La corsa al compromesso per i motori 2027: FIA e Liberty Media puntano all’accordo in Spagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, sfida ai motori 2027: FIA e Liberty spingono per un accordo

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