Va in onda oggi, mercoledì 10 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Lila e Yigit hanno deciso di risposarsi e vogliono farlo il prima possibile. Le loro famiglie dopo aver approvato la loro unione hanno deciso di organizzare la cerimonia di fidanzamento, Halit ha invitato anche Yildiz per la speciale occasione per dimostrarle quanto sia importante per lui. In occasione della cerimonia di fidanzamento non mancherà il rituale del caffè dal momento che lo prevede la tradizione. Le cose però non andranno come tutti si aspettavano, infatti dovranno affrontare un piccolo dramma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 10 giugno 2026: Yigit ha un malore, Yildiz amareggiata per Kerim

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Forbidden fruit Anticipazioni dal 25 al 31 Maggio; Halit compra una nuova villa e propone a Yildiz

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