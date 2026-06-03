Va in onda oggi, mercoledì 3 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit sta provando in tutti i modi a fare di nuovo colpo su Yildiz. Nei momenti più bui Argun ha potuto contare sulla sua ex moglie e questo gli ha fatto capire di aver commesso un grosso errore a tradirla. Lui vorrebbe che si risposassero, lei però non sembra essere d'accordo, non solo perché l'ha delusa ma perché è attratta da Kerim. Durante la festa organizzata da Halit per fare pubblicamente la proposta di matrimonio a Yildiz alcuni poliziotti faranno irruzione nella nuova villa degli Argun, ma non saranno dei veri agenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 3 giugno 2026: Kerim salva Zehra e confessa il suo amore a Yildiz

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Forbidden fruit Anticipazioni dal 25 al 31 Maggio; Halit compra una nuova villa e propone a Yildiz

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