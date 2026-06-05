Va in onda oggi, venerdì 5 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Kerim è riuscito a convincere Ender ad accusare Shaika, il suo gesto però ha avuto delle conseguenze. Furiosa Sahika ha compromesso il matrimonio di Ender e Kaya rivelando al fratello la verità sulle azioni della moglie alla Holding. Intanto Kerim ha confessato il suo amore a Yildiz. Anche Yildiz ha ammesso di provare dei sentimenti nei confronti di Kerim, però non è al corrente del fatto che lui sia un truffatore. L'uomo infatti si trova lì per una grande truffo ai danni di Argun e della sua società. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 5 giugno 2026: Mert richiama Kerim, Yildiz organizza una festa

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FORBIDDEN FRUIT SPOILER: KAYA CONTRO ENDER, LA SCOPERTA CHE CAMBIA OGNI COSA..

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