Forbidden fruit spoiler 5 giugno 2026 | Mert richiama Kerim Yildiz organizza una festa
Oggi, venerdì 5 giugno 2026, va in onda su Canale 5 alle 14.15 un nuovo episodio di Forbidden fruit. Nel corso della puntata, un personaggio richiama un altro, mentre un’altra organizza una festa. La trasmissione continua a suscitare interesse tra gli spettatori, che attendono gli sviluppi della trama.
Va in onda oggi, venerdì 5 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Kerim è riuscito a convincere Ender ad accusare Shaika, il suo gesto però ha avuto delle conseguenze. Furiosa Sahika ha compromesso il matrimonio di Ender e Kaya rivelando al fratello la verità sulle azioni della moglie alla Holding. Intanto Kerim ha confessato il suo amore a Yildiz. Anche Yildiz ha ammesso di provare dei sentimenti nei confronti di Kerim, però non è al corrente del fatto che lui sia un truffatore. L'uomo infatti si trova lì per una grande truffo ai danni di Argun e della sua società. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
FORBIDDEN FRUIT SPOILER: KAYA CONTRO ENDER, LA SCOPERTA CHE CAMBIA OGNI COSA..
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